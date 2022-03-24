Ми відстоїмо своє місто, – Чаус не вірить в окупацію Чернігова

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус не вірить в окупацію Чернігова. Він переконаний, що наші захисники відстоять місто.

Наразі північна частина області окупована російськими військами. Переважно це селища та маленькі населені пункти.

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Є громади, де відсутній зв'язок із головою ОТГ. Таких населених пунктів не так багато, але В'ячеслав Чаус їх назвати не може. Також він не уточнив, які саме містечка, села і селища Чернігівської області зараз тимчасово окуповані російськими військами.

Я точно не буду їх перераховувати, бо цю інформацію бачить і ворог, а він не завжди скоординований, оскільки знаходиться на чужий землі… Станом на зараз північна частина області повністю тимчасово для нас недоступна. Я не називаю це окупацією. Їх майже немає у великих містах і райцентрах,

– пояснив Чаус.

Він зауважив, що до деяких селищ і містечок вдається доставити харчі й медикаменти. Але є й такі, до яких українська сторона не доїжджає. "Якщо ми передамо туди їжу, то її з'їсть москальська мерзота", – пояснив голова ОВА Чернігівщини.

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