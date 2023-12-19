Ми виробимо в 2024 році мільйон дронів, – Зеленський

Президент України 19 грудня 2023 року проводить підсумкові конференцію із представниками різних видань. він відповів на цілу низку важливих питань.

Володимир Зеленський розповів про плани України щодо виготовлення власних дронів. за його словами, на наступний рік заплановано виготовлення мільйона одиниць, передає 24 Канал.

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Нам потрібна інфраструктура

Зеленський наголосив, що для успішної реалізації планів нам потрібна інфраструктура щодо управління дронами. За його словами, вона повинна бути не радянська, а дуже проста, щоб її можна було оперативно використовувати.

Мені дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичні радянські процеси, коли 26 000 дронів лежало на одному складі і не доїхала до фронту,

– сказав Зеленський.

Він сказав, що наші бригади будуть отримувати вітчизняні БпЛА. Він також наголосив, що ми зробимо все можливе, щоб виготовити заявлений мільйон дронів.

За його словами, також буде збільшуватись кількість артилерії. Зокрема, мовиться про 155-й калібр системи, який виявився дефіцитним.