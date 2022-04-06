Російські окупанти перекидають сили на Схід України. Плани ворога змінилися – його головною ціллю стала окупація трьох областей України.

Мешканців деяких міст у східних областях закликають до евакуації. Це допоможе ЗСУ ефективніше бити окупантів та звільняти від них наші землі.

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Звернення Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста та області. Він підкреслив – інформація про евакуація стосується жителів Лозового та Барвінкового районів області. Саме там наші захисники очікують загострення нападів окупантів.

Харків добре озброєний та готовий до оборони. Необхідності проведення централізованої евакуації з міста немає. Ми вистоїмо, ми переможемо,

– сказав Терехов.

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