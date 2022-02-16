Ми вистоїмо, – військові із зони ООС привітали українців з Днем єднання

Українські військові, які боронять наш спокій у зоні ООС, привітали українців з Днем єднання. Вони наголосили, що як ніхто знають, що таке єдність.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк під час марафону до Дня єднання, передає 24 канал.

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Павлюк наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога. Він подякував українцям, які як у 2014, так і зараз готові віддати все, щоб наші ЗСУ вистояли.

Ми не тільки стримуємо агресора, але й розвиваємося, стаємо сильнішими. Щодня ми відчуваємо допомогу всього українського народу. Кожного дня нас підтримують, забезпечують та вірять. Дякуємо за це, ми вистоїмо,

– підкреслив командувач Об'єднаних сил.

Він додав, що Збройні сили 2022 року кардинально відрізняються від тих, що були раніше. Зараз наші бійці підготовлені, мотивовані, добре оснащені.

"Але основна наша сила в єдності та вірі, що ми не можемо зрадити наших рідних і близьких. Ми до кінця будемо захищати майбутнє наших рідних і дітей. Вірте Україні та ЗСУ і ми переможемо", – сказав Павлюк.

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Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 16 лютого також відвідав особовий склад в районах виконання бойових завдань та звернувся до військовослужбовців.

У ці складні для нашої країни часи я дякую кожному з вас за проявлені професійні якості, витримку та старанність щодо захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України,

– зазначив Наєв.

За словами командувача, єдність – це велика основа для української державності.

Повний текст публікації Командування об'єднаних сил ЗС України:

На виконання указу президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав особовий склад в районах виконання бойових завдань та звернувся до військовослужбовців.

У ці складні для нашої країни часи я дякую кожному з вас за проявлені професійні якості, витримку та старанність щодо захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, єдність – це велика основа для української державності.

На нашому боці – правда. Вірю, що завдяки нашій єдності, силі духу та взаємній підтримці ми гідно пройдемо всі нинішні випробування. У єднанні наша сила, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Разом переможемо!