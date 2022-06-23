Ми все ближче до трьох Bayraktar, – директорка фонду Притули про те, як триває збір грошей

Вчора, 22 червня, волонтер Сергій Притула оголосив про збір коштів у рамках проєкту "Народний Байрактар". На акцію одразу ж відгукнулись – за добу українці назбирали більшу частину грошей.

Про це 24 каналу розповіла директорка Благодійного фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр. Вона зазначила, що станом на ранок 23 червня вже зібрали понад 300 мільйонів гривень.

До теми Зінченко закликав долучитись до збору коштів на народні "Байрактари"

Люди продовжують кидати гроші

Як нагадала директорка, їхній фонд хоче купити 3 ударних оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar для Збройних Сил України. Водночас грошей, які вже зібрали, вистачить на 2 таких безпілотники.

Неймовірно, люди продовжують "насипати" гроші, і суми ростуть. Ми все ближче до трьох Bayraktar,

– зазначила директорка фонду.

Звідки надсилають гроші

За словами Гвоздяр, є низка іноземних платежів від наших як близьких сусідів, так і заокеанських. Однак все ж найбільше людей надсилає гроші з України.

"Це платежі по 10, 20, 50, 100 гривень. Власне, їх є левова частка. Це неймовірно тішить, що дуже багато людей об'єдналися навколо такої можливості допомогти Збройним Силам України", – зауважила вона.

Внесок для спільної перемоги

Як зазначила волонтерка, не можна сказати, що Україна економічно успішна держава, оскільки доводиться купляти ті ж Bayraktar. Однак найголовніше те, що кожен українець готовий віддати частинку того, що може, для спільної перемоги.

Ці всі 5, 10, 20 гривень – для когось, можливо, лише чашка кави, однак для когось, це велика сума. У кожного по-різному, але головне внесок людей,

– зауважила Гвоздяр.

Чому Bayraktar

Вона розповіла, що зараз вже тривають перемовини щодо придбання 3 безпілотників Bayraktar для ЗСУ. Крім того, додала, що 8 років волонтерства для нашої армії дали їхньому фонду розуміння та досвід, який зараз дуже допомагає.

Читайте також Сергій Притула продав свою картину на аукціоні: скільки грошей вдалось виручити за малюнок

Як сказала директорка, їхній фонд купує багато речей, які необхідні українським військовим. Утім, саме Bayraktar – це можливість якось більше повпливати на хід російсько-української війни.

Цілі на майбутнє

За словами Гвоздяр, можливо, у майбутньому в них будуть амбітніші цілі. Однак зараз Bayraktar – це головна річ, яка може завадити ворогу захоплювати наші міста або руйнувати їх.

"Хай зупиняються російські загарбники, а ми зупинятися не будемо. І межа наших можливостей та планів прямо пропорційна тому, наскільки далеко готовий зайти наш ворог", – наголосила волонтерка.

Директорка Благодійного фонду Сергія Притули розповіла про збір грошей на Bayraktar: дивіться відео



Проєкт Сергія Притули "Народний Байрактар": що відомо