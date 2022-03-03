Ми вже не рахуємо ракет: на Чернігівщину ворог спеціально прицілюється по інфраструктурі
Джерело:Суспільне Чернігів
По Чернігову окупанти продовжують запускати ракети. Ворог націлюється на соціальну інфраструктуру.
Про обстріли міста розповів секретар Чернігівської міської ради.
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Ми вже не рахуємо. За цей час на Чернігів впало 7 – 8 ракет, усі вони були запущені прицільно по соціальній інфраструктурі – це геноцид,
– наголосив секретар Чернігівської міської ради.
Ракети націлюють навіть на лікарні
Він розповів, що у мікрорайон Бобровиця поцілили 2 ракети. Руйнувань зазнала районна лікарня з пологовим та ковідним відділеннями. Там зруйнований дах та вибиті вікна.
Пацієнти ковідного відділення перебували на верхньому поверсі, їх перевозять до міської лікарні №2.
Крім того, Олександр Ломако повідомив, що сьогодні із села Старий Білоус евакуювали літніх людей та перевозили у більш безпечне місце.
З його слів, в Ріпкинському та Чернігівському районах є населені пункти, які через дії ворога нині відрізані від постачання.
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