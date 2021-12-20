"Ми як у концтаборі": жителі Донбасу поскаржилися на різке подорожчання продуктів харчування

Жителі тимчасово окупованого Донбасу заявили про різке збільшення цін на продукти перед Новим роком. Водночас подорожчали не лише продукти до святкового столу, а й щоденного споживання.

Подорожчали горошок, солоні огірки, картопля, ковбаса, яйця – все, що зазвичай використовують господині для святкового столу.

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Як злетіли ціни в Донецьку

Тепер для того, щоб у Донецьку закупитись інгредієнтами на салат "Олів'є", доведеться віддати:

банка горошку – 70 – 100 рублів (25 – 36 гривень);

десяток яєць – 85 – 105 рублів (30,5 – 38 гривень);

пачка майонезу – 37 рублів – невелика, 75 рублів – велика (13 – 27 гривень);

картопля (кг) – 65 рублів (23 гривні);

морква – 65 рублів (23 гривні);

ковбаса "Лікарська" – 460 рублів (166 гривень);

ковбаса "Столична" – 520 рублів (187 гривень);

балик – 420 рублів (151 гривня);

солоні огірки – 200 рублів (72 гривні).

Крім того, мандарини в середньому коштують 120 рублів (43 гривні), а банани – 75 – 100 рублів (27 – 36 гривень).

Чи відрізняються ці ціни від українських

Загалом ціни на базарі Донецька приблизно такі ж, як і в київських супермаркетах. Наприклад, ковбасу "Столичну" в магазині "Сільпо" у Києві можна купити за 199 гривень, а "Молочну" – за 179 гривень. Яйця можна знайти за 32,9 гривні. Банани коштують 29 гривень, мандарини – 31 гривню.

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Водночас на ринках Києва ціни навіть нижчі, ніж у Донецьку. Варену ковбасу там продають за 149 гривень, картоплю – по 18 гривень, балик – по 130 – 140 гривень, яйця – 30 – 32 гривні.

Додамо, що журналісти 24 каналу на основі офіційних даних Держстату підрахували, в якій області були найдорожчі продукти у жовтні 2021 року. Лідирують у цьому рейтингу Київська, Донецька та Одеська області.

Яка ситуація з цінами на продукти в Україні: дивіться відео