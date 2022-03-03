Ми є свідками народження держави, – Садовий

Росія атакує Україну з 24 лютого, вона хоче захопити владу у Києві. Андрій Садовий впевнений, що Україна переможе – народжується нова держава.

Про це мер Львова сказав в ефірі 24 каналу. Він нагадав, що кожне місто має бути готовим захищати українську землю.

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"Ми будемо робити все можливе і неможливе для нашої перемоги, тому що, на моє глибоке переконання, ми сьогодні є свідками народження Української держави", – зазначив Садовий.

Ці 30 років – це були великі довгі пологи. Народжується красива, відкрита держава Україна, яка може порятувати цей світ,

– додав мер Львова.

Він вважає, що Україна зараз здатна розбудити увесь світ і показати, що є непокаране зло. Український народ робить велику справу.

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