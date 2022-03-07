"Ми їх звідти випи**уєм": ЗСУ на Миколаївщині переходять в наступ в районі аеропорту

Окупанти ніяк не можуть прорвати оборону Миколаєва. Натомість вони зайшли на аеропорт, розташований поруч з містом.

І, як запевняє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, Збройні Сили України вже переходять в наступ, аби повернути контроль над аеропортом.

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Окупантам не вдалося просунутися на інших напрямках

Засранці зайшли на аеропорт наш Миколаївський, решту ми повідбивали. Зараз і звідти їх ви***дуємо і все буде добре. Чекаємо,

– сказав він у коротенькому відеозверненні.

Дивіться звернення Віталія Кіма до мешканців Миколаївщини:

Раніше Віталій Кім зазначив, що ворог вб'ється об стіну, адже отримує серйозну відсіч. Також він попросив цивільне населення не покидати укриттів, поки працюють українські військові.

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