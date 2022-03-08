Ми зараз воюємо і за росіян, які під гнітом Путіна вже 22 роки, – Геращенко

Ще у 2007 році під час промови в Мюнхені Володимир Путін чітко заявив, що він буде робити надалі – це укріплювати російське панування в межах колишнього СРСР. Але тоді цього не розчули.

Путін – це Гітлер 21 століття, але побачили це лише зараз. Тож його треба зупиняти будь-якими заходами, підкреслив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

До теми Символіка на техніці російських окупантів родом з гітлерівських концтаборів: фотофакт

Він зауважив, що зараз ми воюємо не тільки за Україну, а й за весь цивілізований світ. Зокрема і за долю звичайних мешканців Росії. Головне, аби вони це зрозуміли й захотіли скинути його режим.

До речі, ми воюємо зараз і за росіян, які 22 роки перебувають під гнітом путінського режиму. І я дуже сподіваюся, що з кожною похоронкою, яку буде отримувати російська мати й сім'я, росіяни почнуть розуміти, що треба скидати цього кровожерливого диктатора, наводити лад у своїй країні й не займатися війнами проти інших,

– заявив Геращенко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!