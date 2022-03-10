Ми завжди максимально відкриті, – в ОП показали дружнє фото трьох основних спікерів війни

В Офісі Президента щодня дають брифінги щодо війни в Україні. Чиновники максимально наближені до народу та показують, що згуртовані під час війни. В ОП показали дружнє фото трьох основних спікерів.

На фото можна помітити радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, радника глави ОП Михайла Подоляка та журналіста і екснардепа Сергія Лещенка.

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"Ми завжди максимально відкриті, щиро розмовляємо з нашими геройськими людьми. Бо ми – Україна. Найкраща країна світу. Смілива, професійна, відчайдушна. Рівних нам за готовністю брати на себе відповідальність немає", – йдеться у повідомленні.

Подоляк додав, що ключові спікери – завжди тут, в Україні.



Додамо, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, як під час війни Росії проти України виглядає день його та Володимира Зеленського. Сплять вони по 3 – 4 години.

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