111 мільйонів доларів хабарів: САП і НАБУ завершили розслідування в операції "Мідас"

САП та НАБУ завершили розслідування щодо злочинної організації в українській енергетиці. За даними слідства, фігуранти справи "Мідас" отримали понад 111 мільйонів доларів і майже 12 мільйонів євро неправомірної вигоди.

Прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування, про що 4 листопада повідомили у САП.

Як діяла схема та вимагалися відкати

За даними слідства, учасники злочинної організації встановили корупційний контроль над стратегічними підприємствами державного сектору, насамперед над АТ "НАЕК "Енергоатом".

Головним джерелом незаконного збагачення стали системні побори з контрагентів. За можливість укласти нові договори або продовжити дію старих угод підрядники мусили платити відкат у розмірі від 10% до 15% від суми сплачених коштів, встановило слідство.

Якщо компанії відмовлялися давати хабарі, їм блокували виплати за вже надані послуги чи поставлену продукцію, або ж узагалі позбавляли статусу постачальника.

Для легалізації незаконних доходів угруповання облаштувало окремий офіс у центрі Києва.

Через цей офіс вели суворий облік отриманих із сфери енергетики України коштів та "чорну бухгалтерію", також організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів або видачу у власність фізичним особам,

– розповіли в прокуратурі.

Антикорупціонери додали, що значну частину фінансових операцій, включно з видачею готівки, фігуранти проводили за межами України.

Наразі з цієї справи виділено ще низку проваджень. У них правоохоронці продовжують встановлювати інші факти корупції та відмивання коштів в інтересах третіх осіб.

В САП нагадали, що до складу злочинного угруповання входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. За даними слідства, схема діяла з грудня 2020 року по листопад 2025 року.