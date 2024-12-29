Нове законодавство щодо автоцивілки: розвінчуємо міфи

З 1 січня 2025 року вступає в силу новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Вже зараз навколо змін обговорюється багато чуток і міфів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на НБУ. Насправді новий закон надає страховикам більше свободи в визначенні вартості полісу, що залежатиме від індивідуальної історії водія.

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Міф перший: з початку року поліси автоцивілки одразу зростуть у ціні в 2 – 2,5 рази

Підвищення цін торкнеться переважно водіїв з негативною історією ДТП або тих, хто має високий ризик потрапляння в аварії (наприклад, молоді водії чи мешканці великих міст). Оцінки вказують на можливе підвищення в межах 25 – 30%.

Важливо, що нові ціни стосуватимуться лише нових полісів, а чинні поліси залишаються в силі. Крім того, пільгові категорії можуть отримати поліс зі знижкою 50%.

Міф другий: з початку року паперові поліси стануть недійсними

Не зовсім так. Перехід до електронних полісів буде поступовим. Повний перехід на електронні поліси очікується лише з 1 січня 2026 року, коли вони повинні бути внесені до централізованої бази даних МТСБУ.

Це дозволить знизити випадки шахрайства та закріпити практику електронного обігу страхових документів.

Міф третій: новий закон суттєво ускладнить продаж полісів

Насправді мета нововведень – припинити напівлегальну торгівлю полісами за заниженими цінами, що багато років спотворювала конкуренцію. Однак, за оцінками НБУ, більшість компаній готові виконати нові вимоги і збільшити кількість клієнтів, витісняючи недобросовісних гравців.

Новий закон має зробити поліс автоцивілки більш ефективним інструментом покриття ризиків для автовласників.

Основні нововведення:

Скасування коефіцієнта зносу і впровадження принципу, що страхове відшкодування має забезпечити відновлення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП.

Запровадження прямого врегулювання шкоди для потерпілого автомобіля, з можливістю звернення до свого страховика.

Обов'язковий термін для прийняття рішення щодо страхових виплат — 90 днів, з введенням пені за порушення цього строку.

Скасування обмеження максимальної суми відшкодування за європротоколом.

МТСБУ буде здійснювати виплати замість страховика в разі анулювання ліцензії.

Крім того, новий закон наближає український страховий ринок до європейських стандартів, передбачаючи поступове підвищення лімітів страхових виплат до рівня ЄС.

З 1 січня 2025 року ліміт на шкоду життю та здоров'ю зросте до 500 тис. грн, а на майно — до 250 тис. грн.