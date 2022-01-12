Міфи про зарплату у тисячі доларів у Польщі: чому заробітчанство втрачає сенс

За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.

Експерти та заробітчани пояснюють, що поняття "високих зарплат" у Польщі – досить відносне. Адже добре можуть заробляти лише ті, хто працює на шкідливому виробництві або ж є справжніми фахівцями своєї справи.

Але вже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну зарплату за кордоном.

Заробітчанин і блогер Андрій Зеланс каже, що не слід очікувати якоїсь захмарної зарплати у тисячі доларів.

Це не про Польщу. Не треба враховувати спеціальності та роботи, де вам платять більше, адже це через те, що це шкідливе виробництво або у вас є спеціальність – далекобійник, зварювальник, електрик зі знанням мови,

– пояснює він.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький розповів, що вже зараз спостерігається тенденція зростання зарплат в Україні, зросла кількість роботи, тому й зростає кількість вакансій. Також варто не забувати, що домівки і родини знаходяться тут, в Україні.

Повертати співгромадян додому має допомогти держава. Експерти радять не лише збільшувати доходи населення та соціально-економічну стабільність, а якнайповніше інформувати українців про ризики трудової міграції – через усі можливі канали комунікацій.