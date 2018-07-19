Міфічні істоти і фантазійні рослини: у Києві вперше покажуть незвичайний художній проект

20 липня у столичній галереї Sky Art відбудеться відкриття виставки львів'янки Василини Буряник "Тонкі матерії", в якій автор відкриє глядачеві світ міфічних істот, незвичайних тварин і фантазійних рослин.

"Присутність міфічних істот в образотворчому мистецтві є індикатором духовності, спорідненості в непростих взаєминах людини і дикої природи. Зникнення таких персонажів зі світу мистецтва може означати трансформацію відносин між сучасною людиною і природою, а також свідчити про новий формат співіснування – прагматичний, споживчий або навіть руйнівний", – розповідає Василина Буряник.

"Тонкі матерії" – перший проект, який художниця покаже в столиці. Представлені твори – панно, виконані з синтетичних і натуральних тканин методами пришивання і спеціального друку на тканині. Експозиція концептуальних робіт на текстилі, створення кожної з яких займає кілька місяців, стане унікальним явищем в українському виставковому арт-просторі.

Ми раді, що українське сучасне мистецтво набуває різних форм. Роботи Василини, створені за допомогою складних технік і матеріалів, – яскравий тому приклад. Зазвичай текстиль в мистецтві асоціюється з гобеленами і традиційною вишивкою, художниця ж створює "класичне" концептуальне мистецтво. Полотна автора – метаморфічні і фантастичні, образи – ефемерні і невловимі, – коментує директор Sky Art Foundation Юлія Островська.

Виставка триватиме до 20 серпня, вхід для всіх охочих – вільний.

Хто така Василина Буряник?

Художниця народилася в 1985 році на Закарпатті. У 2010-му закінчила Львівську національну академію мистецтв, відділення художнього текстилю. Брала участь в численних національних і міжнародних виставках, пленерах і резиденціях, має п'ять індивідуальних проектів і більше 20-ти групових. Учасниця стипендіальної програми Міністра культури і спадщини Польщі Gaude Polonia в 2013 році.