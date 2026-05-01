Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький під час відкриття експозиції, минулий опалювальний сезон став найскладнішим в історії країни на тлі системних атак на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру.

Ми пройшли найважчу зиму в історії України, але атаки не зупиняються. Лише за перші чотири місяці 2026 року – 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою – пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати. І саме тому підготовку до наступної зими ми розпочали одразу після завершення цього опалювального сезону,

– зазначив Сергій Корецький.

Опалювальний сезон тривав 151 день і супроводжувався ударами по всіх ключових напрямах роботи Групи Нафтогаз – від видобутку та транспортування газу та нафти до теплоенергетики та мережі АЗК Укрнафта.

Фотовиставка у Києві / Фото Нафтогаз

У компанії повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення загинули 320 працівників Групи, з них 19 – у 2026 році.

"Це був масштабний проєкт, який об’єднав країну – від Покровська до Стрия, від Херсона до Чернігівщини. На кожному з цих об’єктів працюють люди, які щодня ризикують, щоб система працювала та кожна домівка була з газом та теплом", – зазначив автор робіт, фотожурналіст Сергій Коровайний.

Виставка триватиме до 17 травня у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва.