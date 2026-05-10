"Ого, він його збив!": на Рівненщині діти стали свідками повітряного бою МіГ-29 із "Шахедом"

Пілот українського винищувача в небі Рівненської області знищив ворожий дрон типу "Шахед". Цей момент місцеві випадково зафіксували на камеру.

Кадрами повітряного бою поділилися на сторінці Повітряного командування "Захід".

Що відомо про збиття ворожого "Шахеда" на Рівненщині?

На відео зафіксовано момент, коли український винищувач MiГ-29 знищує російський "Шахед" ракетою класу "повітря – повітря". Після точного влучання ворожий дрон вибухає просто в небі, а діти, які спостерігали за повітряним боєм, радісно реагують на успішне збиття та захоплено коментують дії пілота.

До речі, противник активно нарощує виробництво ударних дронів. Так, територію особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані збільшили ще на 340 гектарів. Саме там налагоджене виробництво російських безпілотників "Герань", створених на основі іранських дронів "Шахед".

При цьому не стоять на місці й українські військові. Сили оборони ефективно знищують ворожі БпЛА над містами України.

У Повітряному командуванні повідомили, що операцію виконав льотчик 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації з позивним Марсель.

За його словами, перехоплення було складним, адже безпілотник постійно маневрував, змінював висоту та курс польоту, через що атаку довелося проводити на дуже низькій висоті.

Пілот розповів, що після розвороту зміг візуально зафіксувати ціль, здійснив пуск ракети й побачив, як уламки збитого дрона впали в лісову місцевість. Уже після приземлення на оперативному аеродромі він дізнався, що відео бою активно поширюють у соцмережах.

Реакція людей і, особливо, дітей дуже приємна для мене, це надихає,

– зізнався пілот.

Відомо, що він завершив навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил у 2022 році, а вже з 2023-го виконує бойові вильоти на МіГ-29.

За час служби Марсель знищив понад десять повітряних цілей, серед яких російські крилаті ракети та ударні безпілотники.

Довідка. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Кожедуба займається підготовкою офіцерів для Повітряних сил України за різними військовими спеціальностями. У закладі навчають майбутніх пілотів, штурманів, фахівців із бойового управління авіацією, протиповітряної оборони, радіотехнічних військ, інженерно-авіаційного забезпечення, автоматизованих систем управління, а також спеціалістів у сфері інформаційних, технічних і метрологічних систем.

Чим особливі українські МіГ-29?

Загалом МіГ-29 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, відомий у класифікації НАТО як Fulcrum. У 1980-х роках він був основним бойовим літаком країн Варшавського договору та СРСР, а сьогодні залишається на озброєнні багатьох держав, зокрема України.

Головне призначення МіГ-29 – здобуття переваги в повітрі та захист повітряного простору. Водночас літак може виконувати удари по наземних цілях, розвідувальні місії та прикривати авіацію від атак противника.

Варто зауважити, що існує близько 18 модифікацій винищувача. Україна має власні модернізовані версії – МіГ-29МУ1 і МіГ-29МУ2. Перша отримала покращену систему виявлення цілей і модернізовані ракети, а друга – оновлену авіоніку та розширені бойові можливості. Літак оснащений авіаційною гарматою та може нести ракети класу "повітря – повітря" й авіабомби.

До слова, у листопаді 2025 українська авіація зруйнувала важливий для росіян міст у Запорізькій області. На нього скинули авіабомбу GBU-62. Удар виконав саме МіГ-29.

Яка ситуація з обстрілами у Рівненській області?

У ніч на 1 травня російські війська здійснили атаку на Рівненщину за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Унаслідок удару в регіоні лунали вибухи, найбільших руйнувань зазнав Дубенський район. Там були пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також повідомлялося про постраждалих – кількох людей доправили до лікарні.

Окрім того, під час обстрілу один із безпілотників влучив у будинок волонтерської родини. Хоча дрон не вибухнув, пожежа повністю знищила житло.