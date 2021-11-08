Мігранти на кордоні з Польщею по шматочках вирізають паркан

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі залишається вкрай напруженою. Мігранти, які з 8 листопада намагаються прорватися на територію іншої держави, почали руйнувати прикордонну загорожу.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як відчайдухи намагаються прорватися крізь паркан з колючого дроту.

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Так, двоє чоловіків намагалися трощити огорожу у той час, як польські прикордонники розпиляли їм в обличчя щось із балончиків. Ймовірно, це був сльозогінний газ. Мігранти відходили на декілька хвилин, але потім знову поверталися до огорожі.

Настрої мігрантів доволі радикальні – навряд чи вони залишать кордон добровільно. Тим часом польські прикордонники намагаються тримати оборону, аби зупинити потік нелегальних мігрантів з Білорусі. На кордон вже спрямували антитерористичні підрозділи.

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Що цьому передувало

8 листопада велика колона мігрантів з Білорусі рушила до кордону з Польщею. Білоруська Держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.

Литва вирішила перекинути додаткові сили до кордону. Також очільниця МВС Литви Агне Білотайте запропонувала ввести в державі надзвичайний стан.

За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні, ймовірно, присутні від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.

На ескалацію на польсько-білоруському кордоні вже відреагували у НАТО. В Альянсі переконані, що використання мігрантів режимом Лукашенка є злочином.

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Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС. Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами. Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.