Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів
1 березня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:МВС України
В умовах воєнного стану в Україні тимчасово припиняють надання деяких адміністративних послуг. Зокрема мовиться про виготовлення паспорта громадянина України.
Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Крім того, Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.
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Зараз українці повинні носити з собою:
- український паспорт у формі книжечки або картки;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Іноземці або особи без громадянства:
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.
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