Драпатий передав до РНБО перший "план війни" для України, – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розробив та передав на розгляд Ради нацбезпеки і оборони оновлену стратегію ведення бойових дій. Так званий "план війни" пропонує змінити підходи до оборони та визначає конкретні терміни для виконання завдань для збереження України.

Про це 5 жовтня повідомила "Українська правда" з посиланням на двох високопоставлених співрозмовників.

Що передбачає новий підхід

Документ, за даними УП, кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Зазначається, що це, ймовірно, перший у своєму роді "план війни" для України.

Окрім глобальних цілей та термінів їх виконання, стратегія порушує гострі питання безпосередньо на полі бою. Зокрема, командування пропонує переглянути доцільність утримання бійців на першій лінії фронту, коли солдати виконують виключно роль "очей" та "вух", але практично не мають змоги вступити в повноцінний бій.

Нам потрібна велика стратегія, років на 30, щоб ми як командири розуміли, куди нам рухатися,

– сказали в одному з керівництв корпусів.

Видання нагадало, що раніше деякі командири нарікали на відсутність стратегічного бачення ведення війни. Мовляв, як можна рухатися вперед, не розуміючи кінцевої цілі.

Реалізація будь-яких військових планів напряму залежить від ресурсів, адже наразі додаткова потреба у фінансуванні оборони сягнула 27 мільярдів доларів. Нагадаємо, уряд планує перекрити частину цієї суми за рахунок внутрішніх резервів, але зарплати військовим забезпечать.