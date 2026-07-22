Домовилися бути чесними та продовжувати тиск на Росію, – Хмара провів першу зустріч з Драпатим

Тимчасовий виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара провів першу зустріч з новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Генерали обговорили співпрацю та подальший ударний та технологічний тиск на Росію.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Про що говорили Хмара та Драпатий під час зустрічі?

Євгеній Хмара зазначив, що впевнений у генерал-майорі Драпатому, якого він мав честь номінувати на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони,

– розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони.

Хмара зауважив, що командири бригад та корпусів уже озвучили йому та Михайлу Драпатому конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні.

"Перші наші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень", – сказав генерал.

Він також пояснив, що ціль як Міністерства оборони, так і Головнокомандувача ЗСУ незмінна – технологічна перевага української армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей внаслідок технологічних змін.

Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника. Також обговорили з Головнокомандувачем бачення майбутнього. Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення,

– підкреслив Євгеній Хмара.

Наразі генерали працюють над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити Росію до довгострокового миру.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський був, відповідно, звільнений із цього посту.

Сам Драпатий заявив, що служіння Україні завжди було для нього честю, та подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська.