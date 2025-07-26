Помер заступник мера Харкова Михайло Фатєєв

26 липня на 68-ому році помер заступник міського голови Харкова Михайло Фатєєв. Ігор Терехов висловив співчуття родині.

Фатєєв був директором Департаменту економіки та комунального майна, передає 24 Канал із посиланням на Харківську міську раду.

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Що відомо про Михайла Фатєєва?

Мер Ігор Терехов згадує Михайла Івановича як "досвідченого управлінця, фахівця високого рівня та справжнього патріота Харкова".

Фатєєв пройшов великий професійний шлях – від інженера до директора департаменту і заступника міського голови.

Його внесок у розвиток міста був вагомим — від реформ у сфері комунального майна та підтримки економічної стабільності до реалізації десятків важливих ініціатив.

Світла пам'ять про Михайла Івановича назавжди залишиться в наших серцях. Щирі співчуття родині та близьким. Сили вам пережити це горе,

– йдеться у повідомленні Терехова.

Нагадаємо, що 24 липня у ДТП на Івано-Франківщині загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин. Він на мотоциклі врізався у трактор.