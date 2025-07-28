Росія оновлює "Шахеди": Федоров попередив про нову загрозу з неба

Росія вже модернізує "Шахеди", щоб обходити українські перехоплювачі, а згодом може перейти на реактивні дрони. Україна відповідає масштабуванням виробництва та впровадженням нових технологій.

Про це розповів перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. Росія вже впроваджує технології, які дозволяють дронам-камікадзе "Шахед" оминати українські дрони-перехоплювачі.

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Україна шукає спосіб не відстати у дроновій війні

Міністр цифрової трансформації додав, що попереду – ще серйозніші виклики, зокрема перехід окупантів на реактивні дрони.

Розвиток технологій – це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… Росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим,

– заявив міністр.

За словами Федорова, ворожі дрони щодня змінюють тактику, тож Україні доводиться оперативно адаптуватися до нових загроз. Наразі росіяни інтегрують рішення, які ускладнюють перехоплення "Шахедів", але Україна вже працює над новими підходами до боротьби з ними.

Україна масштабує виробництво перехоплювачів

Михайло Федоров повідомив, що Україна вже підписала контракти з чотирма компаніями, які займаються розробкою дронів-перехоплювачів. Деякі з технологій, над якими в інших країнах працювали б роками, в Україні вже використовуються.

Від масштабування виробництва залежить, як швидко ми зможемо отримати достатню кількість перехоплювачів,

– зазначив міністр.

Водночас виробництво доводиться постійно переміщувати – через атаки ворога на критичну інфраструктуру та оборонні об'єкти. Держава, за словами Федорова, активно допомагає з безпекою, постачанням комплектуючих і підтримкою бізнесу.

Україна готує сотні тисяч дронів

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що цьогоріч держава планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Вартість програми – близько 6 мільярдів доларів. Дрони матимуть різну ціну й характеристики, але спільна мета – зупинити навалу "Шахедів" і захистити українське небо.