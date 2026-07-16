Таку думку колишній міністр оборони України висловив під час на брифінгу 16 липня. За його словами, завдяки налагодженій роботі та сильній команді такі підрозділи успішно залучають до своїх лав нових бійців.

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Федоров зазначив, що нині Третій армійський корпус є найбільшим серед усіх корпусів на фронті. Його бригади зосереджені в одній смузі відповідальності.

Побудовані процеси. Є відповідальність за смугу, чітка вертикаль, доктрина, нормальне забезпечення, лідерство. Ти з ким не зустрічаєшся, там у людей такий HR-скіл, що підбирають всіх толкових, хто розбирається у будь-якому питанні,

– сказав він.

Що відомо про результати роботи Третього армійського корпусу?

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус утримує одну з найскладніших та найінтенсивніших ділянок фронту. Його смуга відповідальності на Лимансько-Борівському напрямку перевищує 150 кілометрів, що становить близько 12% усієї лінії зіткнення.

За словами Андрія Білецького, за рік відтоді, як корпус узяв на себе відповідальність за цю смугу, ситуацію вдалося повністю стабілізувати. До цього підрозділи, які воювали на напрямку, втрачали близько 70 квадратних кілометрів території щомісяця.