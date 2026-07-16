"Мені дуже приємно": Федоров заявив, що йому вже пропонували роботу технологічні гіганти

Михайло Федоров, який йде у відставку з посади міністра оборони, заявив, що технологічні гіганти вже пропонували йому роботу. Водночас сам Федоров вважає, що в цій ситуації не має бути зайвого тиску.

Про це Федоров розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.

Які пропозиції отримував Федоров?

Окрім технологічних гігантів, ситуацією щодо відставки Михайла Федорова також цікавилися міжнародні партнери, зокрема міністри.

Багато міністрів телефонували, супертехгіганти пропонували вже роботу, але я сказав: "Так, стоп. Мені дуже приємно. Я думаю, що це наша внутрішня історія". Міжнародний тиск – цього не повинно бути. Це наша внутрішня історія, яку ми повинні всередині країни вирішити, передомовитися, новий суспільний договір укласти, зупинити росіян в небі та на землі. Ми показали, що ми це можемо робити,

– сказав Федоров.

За словами посадовця, після цього Україна має примусити росіян до миру на власних умовах, адже іншого сценарію не існує.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у відставку також автоматично пішов весь уряд.

Ввечері наступного дня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підбив результати роботи. Серед головних досягнень він назвав відключення російських військ від Starlink, масштабне збільшення закупівель безпілотників, запуск програм забезпечення бойових бригад дронами та реформу системи оборонних закупівель через тендери.

Варто зазначити, що до роботи в Міноборони Федоров понад шість років очолював Міністерство цифрової трансформації, де був одним із авторів цифрової екосистеми Дія.

Пропозицію очолити оборонне відомство він отримав 2 січня 2026 року, після чого подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра.