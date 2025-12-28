Тернополянин Михайло Грицишин поповнив лави Небесного війська

Тернопільщина знову у скорботі. Громада втратила на фронті свого захисника Михайла Грицишина.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише 24 Канал.

Дивіться також Пішов на війну після загибелі брата: на фронті поліг 23-річний воїн Андрій Волощук

Що відомо про загибель тернополянина?

В неділю, 21 грудня, стало відомо про загибель захисника з Тернопільщини – Михайла Грицишина. Серце воїна не витримало, і він покинув цей світ.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна та світла пам'ять!

– зазначив Надал.

Команда 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна пам'ять!

Кого Україна втратила на війні нещодавно?