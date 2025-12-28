Тернополянин Михайло Грицишин поповнив лави Небесного війська
- Михайло Грицишин, захисник з Тернопільщини, загинув на фронті 21 грудня.
- Міський голова Тернополя Сергій Надал висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
Тернопільщина знову у скорботі. Громада втратила на фронті свого захисника Михайла Грицишина.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише 24 Канал.
Що відомо про загибель тернополянина?
В неділю, 21 грудня, стало відомо про загибель захисника з Тернопільщини – Михайла Грицишина. Серце воїна не витримало, і він покинув цей світ.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна та світла пам'ять!
– зазначив Надал.
Команда 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна пам'ять!
Кого Україна втратила на війні нещодавно?
Внаслідок російського ракетного обстрілу Житомирщини 23 грудня загинула чотирирічна Крістіна Соловйова. Ракетний удар по цивільній інфраструктурі спричинив руйнування житлових будинків і забрав життя дівчинки.
27 грудня 2025 року стало відомо про загибель засновника Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна, відомого як White Rex.
Воїн Євгеній Курило з Полтавщини загинув у Курській області 11 березня 2025 року. Понад 9 місяців військовий вважався зниклим безвісти.