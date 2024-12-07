Загинув 23-річний Михайло Котюжанський з Вінниччини, воїн був снайпером роти спецпризначення

22-річний воїн із Крижополя Михайло Котюжанський загинув на фронті. Молодий захисник боронив країну від окупантів будучи снайпером роти спеціального призначення.

Про трагічну втрату розповідє 24 Канал з посиланням на повідомлення Тульчинської районної державної адміністрації.

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Що відомо про воїна

Михайло Котюжанський, 2002 року народження, родом із села Заболотне Крижопільської громади, служив старшим солдатом та снайпером другої категорії в роті спеціального призначення.

12 листопада, під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Колісниківка Куп’янського району Харківської області, він зник безвісти внаслідок артилерійського обстрілу ворога. Тіло Героя знайшли 2 грудня під час пошукових заходів.

24 Канал висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Михайла.