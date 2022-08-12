Це попсовий хайп, – Подоляк відреагував на бажання Арестовича йти в президенти

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович публічно заявив про намір у майбутньому балотуватися у президенти України. На заяву Арестовича відреагував інший радник очільника ОП Михайло Подоляк.

Подоляк впевнений, що Зеленський має піти на другий термін

Подоляк сказав, що Арестович може робити будь-які заяви, адже це його право. Водночас він вважає, що обговорювати політичні перспективи окремих діячів, поки триває війна – недоречно.

До речі "Київ захоплять, а західні регіони встоять": Арестович здивував прогнозами в перші години війни

"Щодо офіційної оцінки, якщо хочете: я взагалі вважаю, що сьогодні не на часі обговорювати політичні перспективи того чи іншого суб'єкта. Може він балотуватися, безумовно, це вибір кожного. Але для нас принципово важливо, що сьогодні ми маємо правильно закінчити війну", – сказав він.

Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський на цей момент ключовий менеджер, який намагається закінчити війну. На думку Подоляка, Зеленський діє абсолютно правильно, тому питання про другий термін чинного президента не має стояти.

Тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб в такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну,

– сказав Подоляк.

Він назвав особисті бажання тих чи інших діячів попсовим хайпом, "який не додає нічого державній інформаційній політиці".

За словами радника глави ОП, державна інформаційна політика – це конкретні речі, "де немає "я", а є відповіді на питання, які стосуються, куди, навіщо і як ми йдемо".

Подоляк відмовився давати оцінку заяві Арестовича та підкреслив, що кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви. Але, які саме заяви робити – "залежить від того, наскільки людина усвідомлює час, місце і свою роль у цих заявах".

Якщо він все точно усвідомлює, тоді це будуть правильні заяви, які потрібні країні. Якщо він не розуміє, в якому становищі ми перебуваємо, це будуть інші заяви,

– сказав Подоляк і додав, що не бачить сенсу оцінювати заяву Арестовича.

Що відомо про заяву Арестовича

Олексій Арестович, який є радником Андрія Єрмака, нещодавно в інтерв'ю Дмитрові Гордону зізнався, що має бажання стати президентом України.

Зі слів Арестовича можна зробити висновок, що він готовий брати участь у президентських перегонах за умови, якщо Володимир Зеленський вирішить не подаватись на другий термін.

Президентські вибори в Україні заплановані на весну 2024 року.

Дізнайтесь більше – Арестович балотуватиметься на виборах президента: дивіться відео