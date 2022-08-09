Подоляк закликав ООН та МКЧХ відреагувати на підготовку "трибуналу в клітках" над полоненими

російські окупанти підготували для полонених українських військових клітки. Вони готують їх до "трибуналу". Подоляк закликав ООН та МКЧХ відреагувати на це.

Михайло Подоляк заявив, що суд над українськими полоненими є воєнним злочином. Про це радник голови Офісу Президента написав у твітері 9 серпня.

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ООН і МКЧХ мають зробити заяву

Будь-які "трибунали" в квазіюрисдикціях – просто пропагандистське шоу. Спроба провести суд над в'язнями є військовим злочином і порушенням Женевської конвенції.

– мовиться в повідомленні.

Радник голови ОП наголошує, що Організація Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні зробити рішучу заяву щодо "трибуналу в клітках". Адже це спосіб "відновити повагу до цих абревіатур".

Що кажуть рідні військовополонених

Нещодавно у мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до президента Володимира Зеленського та всіх міжнародних організацій.

Рідні військових просять їх втрутитися, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

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