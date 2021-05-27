Радуцький назвав головну проблему COVID-паспортів в Україні

Україна збирається запустити паспорти вакцинації з 1 липня. Глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що основна проблема запровадження COVID-паспортів – це низькі темпи вакцинації.
На думку Радуцького, технічних проблем щодо паспортів вакцинації не виникне. Про це він розповів в ефірі телеканалу.
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Технічних проблем немає, – Радуцький про паспорти вакцинації
Глава Комітету Ради з питань здоров'я нації запевнив, що український паспорт вакцинації буде повністю узгоджений урядом з Єврокомісією, щоб його безперешкодно брали прикордонні органи тих країн, куди прямують українці.
Технічних проблеми не бачу. Бо подивіться, які сервіси запускає наше Мінцифри – "Дія", "Дія City"... Тому я не бачу технічних проблем, щоб наш сертифікат не брався урядами інших країн. Тим паче, що він робиться чітко в узгодженні з цими урядами,
– заявив Радуцький.
Нардеп заявив, що в МЗС є завдання, аби наш сертифікат був імплементований та акцептований усіма країнами, які будуть його вимагати.
Радуцький назвав основну проблему COVID-паспортів
"Я бачу тільки одну складність – це дуже низькі темпи вакцинації, на мою думку. Новий міністр охорони здоров'я взяв на себе дуже серйозне зобов'язання, що до кінця літа має бути провакциновано 5 мільйонів осіб. Технічна можливість є. З огляду на те, що вже прибула партія Pfizer, і у міністра на кожен день є план із прибуття вакцин на територію України", – пояснив Радуцький.
Він нагадав, що згідно з рішенням РНБО до кінця року має бути провакциновано не менше ніж 60% населення.
Коротко про паспорти вакцинації
- Євросоюз запровадив паспорти вакцинації з 1 липня. Так у ЄС намагаються відновити свободу пересування й гарантувати безпеку від поширення COVID-19.
- 20 травня Україна та Євросоюз досягли політичної згоди щодо можливості взаємного визнання паспортів вакцинації. Це фактично має дозволити українцям вільно пересуватися у межах ЄС.
- Україна збирається запустити паспорти вакцинації з 1 липня. Їхнє запровадження синхронізують з відповідними процесами в ЄС.