Михайла Ратушняка – ексдепутата та кандидата в мери Тернополя – вкотре упіймали за нищенням дерев. Шанувальника березового соку на місці інциденту виявили поліцейські.

Ратушняка та його "спільників" затримали 22 березня під час збирання березового соку. Загалом люди пошкодили близько 80 беріз на території парку "Зaгpeбeлля".

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Oдним із зaтpимaних виявивcя Михaйлo Paтушняк, цe вжe вдpугe йoгo лoвлять нa гapячoму в пapку "Зaгpeбeлля",

– мовиться у повідомленні.

Ратушняка вже ловили на збиранні соку

Раніше політика вже ловили "на гарячому". Фактично на тому самому місці. Минулого разу Ратушняка затримали у квітні 2021 року. Тоді він встиг взяти чотири пластмасові пляшки соку (кожна – по 5 літрів).

Ратушняка оштрафували. Водночас, як показує життя, березовий сік він не розлюбив. Яке покарання цього разу призначать Ратушняку, наразі невідомо.