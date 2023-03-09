Лідери країн зібралися в суботу ввечері, щоб укласти довгоочікувану глобальну угоду про захист світового океану. Остаточний текст був прийнятий на зустрічі делегатів Організації Об'єднаних Націй на Міжурядовій конференції з морського біорізноманіття районів за межами національної юрисдикції (BBNJ) після 38 годин обговорень у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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Деталі договору

Якщо 38 годин переговорів звучать довго, знайте, що це ніщо в порівнянні із загальним часом, протягом якого проєкт перебував у роботі – дискусії почалися ще у 2004 році.

Цей крок є перемогою багатосторонності та глобальних зусиль, спрямованих на протидію руйнівним тенденціям, що загрожують здоров'ю океану, зараз і для майбутніх поколінь. Вона має вирішальне значення для подолання потрійної планетарної кризи, пов'язаної зі зміною клімату, втратою біорізноманіття і забрудненням,

– сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у суботній заяві

Знакова угода, яку широко називають "Угодою про відкрите море", встановлює протокол для визначення нових природоохоронних територій у міжнародних водах. Ця частина Світового океану, що зазвичай охоплює будь-яку територію на відстані 200 морських миль від берега, становить близько двох третин усього морського середовища. Як щось на кшталт морського Дикого Заходу, ці води дотепер залишалися практично некерованими в будь-який значущий спосіб.

Новий договір уперше встановлює офіційний механізм для створення більшої кількості морських природоохоронних територій у міжнародних водах (або "відкритому морі"). За даними природоохоронної некомерційної супергрупи "Альянс відкритого моря", наразі під охороною перебуває лише 1,2% відкритого моря Землі.

Угода, яка ще має бути ратифікована ООН для набуття чинності, встановлює правові рамки для збільшення цього захищеного відсотка до 30% морських екосистем світу. Спочатку цей показник у 30% був окреслений в окремому зобов'язанні Організації Об'єднаних Націй щодо збереження біорізноманіття у грудні 2022 року, але ця угода робить досягнення цієї мети набагато більш вірогідним.

Крім того, угода спрямовує більше коштів на збереження океану й окреслює умови використання та обміну науковою інформацією та технологіями. Вона також диктує нові вимоги щодо прозорості та міжнародного моніторингу морського середовища.