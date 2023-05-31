Врятував побратимів, а сам загинув: на Прикарпатті попрощалися з бійцем, який нишком втік зі США

42-річний Михайло прожив у США більше половини свого життя, та коли розпочалась повномасштабна війна, вирушив на захист своєї батьківщини. У своєму останньому бою він врятував життя побратимів.

На Прикарпатті попрощалися з бійцем 67-ї окремої механізованої бригади Михайлом Яворським. Жалобний кортеж у Богородчанах люди зустрічали навколішки.

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Загинув оборонець під Кремінною, на Луганщині під масованим артобстрілом ворога.

Він ще встиг вивести двох важкопоранених контужених хлопців на запасні позиції, і повернувся назад. Він міг залишитися, але повернувся,

– розповів військовий капелан.

Михайло нишком поїхав на війну

Михайло Яворський мав позивний "Чикаго", бо близько 20 років прожив у Сполучених Штатах. Мав американське громадянство та роботу програміста, але від початку повномасштабної війни нишком від рідних поїхав боронити батьківщину.

Нас так виховували батьки. Він хотів зробити це ще 2014-го. Але мама і дружина тоді змогли зупинити. А цього разу він нікому нічого не сказав. Нас якраз тоді не було в Чикаго. Він зібрав валізу і поїхав,

– пригадала сестра Зоряна для ТСН.



Михайло хотів служити саме у ЗСУ / Фото з фейсбуку Зоряни Яворської

Хотів служити саме в ЗСУ

"Міша зробив все для того, щоб увійти в лави ЗСУ, а не до іноземного легіону, бо для нього було важливо воювати пліч-о-пліч саме з українськими воїнами і він не хотів жодних поблажок. Міша завжди викликався на найнебезпечніші завдання. Як сказав його командир, він завжди почував себе дуже впевнено, коли Міша був поряд, бо він ніколи не ховався за чужими спинами, а навпаки прикривав інших своєю спиною",

– розповіла сестра Зоряна.

Добре усвідомлював, що робить

Мама ж загиблого бійця розповіла, що навіть хвороба його не стримала: він був на кроворозріджувальних уже 5,5 року.

Водночас у нього перша група, мінус кров – він добре усвідомлював, чим йому це загрожує. І я не думала, що він поїде. Війна почалася 24-го, 26-го він полетів до України,

– зазначила жінка.

Він розумів, що великої війни з окупантом Україні не уникнути, кажуть рідні: готувався, ходив до спортзалу, зі зброєю знайомий ще з юнацьких років, 4 роки служив в армії НАТО.

"Як така маленька Україна зможе вистояти перед таким великим ворогом. Він казав, що Україна ще покаже Росії такого прочухана, що вона десятиліттями буде оговтуватися від того", – додає сестра.