Постачав український титан для виготовлення "Калібрів": СБУ вручила підозру російському олігарху

Підсанкційний російський олігарх Михайло Шелков приховано постачав українську титанову сировину до країни-агресора. Пізніше цей метал у вигляді ракет "Калібр" летів вбивати українців.

За даними розслідування, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому підприємство. Мовиться про ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

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Шелков постачав окупантам український титан

У СБУ пояснюють, що рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Власне, саме їх Шелков постачав до Росії на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу.

Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України. Однак, за даними СБУ, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії,

– йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ця компанія входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань Росії, які воюють проти України. Для уникнення санкцій Шелков намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Втім, СБУ викрила оборудку, своєчасно її заблокувала та ініціювала передачу 100% російського майна в дохід України.

Олігаргу вручили підозру

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Позаяк зловмисники перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.