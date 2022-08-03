Новоприбулі "слуги": хто зайде в Раду замість Совгирі та Костіна

Центральна виборча комісія визнала обраними двох народних депутатів від партії "Слуга народу". Ними стали Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Хто зайде в Раду замість Совгирі та Костіна

Вони стали нардепами за три роки після виборів. Двоє представників "Слуги народу" замінять Андрія Костіна та Ольгу Совгирю, які стали генеральним прокурором та суддею Конституційного Суду відповідно.

Зауважте Рада призначила нардепку Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду

Повідомляється, що 27 липня ЦВК отримала постанови Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі.

Тому обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу"),

– йдеться у повідомленні.

Артем Михайлюк: коротко

Михайлюк є IT-менеджером і бізнес-тренером, співзасновником сервісу Helsi.me – електронний запис на прийом до лікаря.



Артем Михайлюк / Фото DX Agent

Також він є засновником групи компаній "Team Master", ТОВ "Бізнес Шоу" та компанії BizGames. Очолював благодійний фонд "Серце до серця". Ще є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" та "ТІММАСТЕР".

Олександр Васюк: коротко

Васюк є головою офісу міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Родина", виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України", а такоє керівником "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки".



Олександр Васюк / Фото з фейсбуку Олександра Васюка

У 2019 році був координатором юристів команди тодішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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