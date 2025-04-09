"Діти всі шоковані": у Кривому Розі попрощалися з двоюрідними братами, яких вбила Росія ракетою

У Кривому Розі попрощалися з двоюрідними братами 15-річним Микитою Перехрестом та 16-річним Костею Новіком. Обидва хлопці загинули внаслідок ракетної атаки по місту 4 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Свої.Кривий Ріг".

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Як відбувалося прощання з загиблими двоюрідними братами у Кривому Розі

Журналісти пишуть, що провести двоюрідних братів в останню путь після ворожої атаки по Кривому Рогу в Храмі Різдва Христового на Східному-2 прийшли десятки людей. Серед них були рідні, друзі, вчителі, знайомі.

Микиті Перехресту було 15, його тато служить у ЗСУ. Хлопець вчився у 9 класі місцевій гімназії №91.

Олена Алдабаєва, вчителька української мови та класна керівниця Микити, розповіла, що у п'ятницю, коли Росія вдарила балістикою по місту, уроки в навчальному закладі проходили в онлайн форматі.

"У нас був шостий урок української літератури, вивчали творчість Шевченка. Микита був досить активний на уроці. Через декілька годин дитини не стало", – розповіла класна керівниця.

У Кривому Розі попрощалися з загиблими двоюрідними братами / Фото "Свої.Кривий Ріг"

4 квітня Микита разом із друзями прогулювався мікрорайоном, коли у місті пролунав вибух. У хлопця залишилися батьки, старший брат і молодша сестра.

Діти всі шоковані, всі сумують. Батьки теж. Ця дитина, яка мріяла, яка могла б зробити дуже багато корисного для нашого суспільства. Він мріяв вступити у технікум. Захоплювався музикою, допомагав однокласникам і був зовсім неконфліктним. Разом з ним загинули інші діти, його друзі,

– розповіла Олена Алдабаєва.

Кості Новіку на момент загибелі було 16 років. Його дитинство проходило в Апостолівській громаді.

Після загибелі батьків тітка забрала його до Кривого Рогу. Він хотів скоріше здобути освіту та піти працювати, щоб забезпечувати свою опікунку.

"Яка страшна трагедія. Загинули діти, наш Костя. Яка ж золота була дитина. Такий безвідмовний, завжди допоможе. Очі сумні, але посмішка на обличчі. Просто не віриться, що цієї дитини вже немає. Йому б жити та жити. В чому винні діти, в чому винні ми. Коли нам дадуть спокій", – розповіла Ольга Заіка, колишня класна керівниця Костянтина Новіка.

Микиту Перехреста та Костю Новіка провели в останню путь / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Після закінчення ліцею №81 Костя продовжив навчання у Криворізькому професійному транспортному металургійному ліцеї за спеціальністю помічник машиніста електровоза. За час навчання він пропустив жодного заняття та брав активну участь в усіх заходів.

Прекрасний хлопець, такий доброзичливий, завжди готовий прийти на допомогу. Жаль, що такі діти йдуть, через таку сволоту як Росія,

– розповів Віктор Легун, директор ліцею.

У Кості залишилися старша сестра і брат.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Микити Перехреста та Костянтину Новіка, які загинули внаслідок цинічного ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня.