"Сотні тисяч голодних українок": викладач КНУ знову відзначився сексистськими заявами

Професор Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ Микита Василенко вчергове потрапив у сексистський скандал. Він заявив, що іноземні миротворці нібито "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю нещодавнє Микити Василенка для YouTube-каналу Олександра Шелеста. Варто зазначити, що раніше Шелест був ведучим на нині заблокованому проросійському каналі "NewsOne".

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Микита Василенко знову потрапив у скандал

В інтерв'ю Микита Василенко продемонстрував власний "погляд" на нібито вирішення демографічної кризи в Україні. Професор заявив, що для цього в Україну мають прибути іноземні миротворці.

Ви уявляєте, як це вирішить демографічну проблему. Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені,

– сказав Василенко.

Також викладач вирішив згадати про Другу світову війну та зокрема німецьких військових, від яких, за словами Василенка, українки народжували дітей.

Розповідали люди, котрі пережили окупацію, що після війни народжувалися цілі покоління фрицівських дітей. Від фриців народились. На Дніпропетровщині німці стояли кілька років, і, звичайно, молоді жінки сходилися з молодими офіцерами та солдатами. Була нормальна українсько-німецька дружба,

– розповів Микита Василенко в інтерв'ю.

Василенко "вирішує" проблему демографічної кризи в Україні: дивіться відео

Висловлювання професора швидко підхопила російська пропаганда. Микиту Василенка у своєму телеграм-каналі процитував зокрема екснардеп та колаборант Олег Царьов. Також фрагмент інтерв'ю Василенка опублікував проросійський пропагандистський ресурс "ПолітНавігатор".

Олег Царьов цитує Микиту Василенка / Фото: скриншот

До слова, в лютому 2024 року Микита Василенко також потрапляв у скандал – студенти Інституту журналістики КНУ звинуватили його у сексизмі та проросійських поглядах. Однак тоді Василенку та очільниці катедри, на якій він працює, керівництво Інституту лише винесло догану, якої формально недостатньо для звільнення.

Варто зазначити, що подібні "інциденти" з Микитою Василенком трапляються регулярно. Зокрема, за словами самих студентів КНУ, до повномасштабного вторгнення Василенко агітував їх вступати до проросійської партії ОПЗЖ, а на заняттях розповідав про нібито "велич Росії".