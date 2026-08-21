Суд обрав Микитасю запобіжний захід

Екснардепу Максиму Микитасю 21 серпня обрали запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це пише "Радіо Свобода".

Яку запобіжку обрали Микитасю?

Вищий антикорупційний суд відправив Максима Микитася під варту із альтернативою у вигляді застави у 30 мільйонів гривень.

Під час судового засідання фігурант заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, а справу назвав "політичною маніпуляцією".

Зазначається, що прокурор САП просив для Микитася заставу у 200 мільйонів гривень. Захист підозрюваного не погоджується із запобіжкою, тож заявив, що подаватиме апеляцію.

У Центрі протидії корупції додали, якщо за підозрюваного внесуть заставу, то він буде зобов'язаний, зокрема, носити електронний браслет, утриматися від спілкування з певними особами, в тому числі Мудрою, Єлізаровим, Столаром, а також здати закордонний паспорт.

Микитася підозрюють у:

створенні та керівництві злочинною організацією з нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром,

протиправному заволодінні майном підприємств у складі злочинної організації з використанням підроблених документів,

готуванні до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем,

легалізації грошових коштів злочинного походження для застави за ексміністра Германа Галущенка.

Нагадаємо, під варту до 18 жовтня взяли Валентина Єлізарова – керівника ПрАТ "Метробуд", якого слідство вважає підлеглим Максима Микитася у справі НАБУ "Форест Гамп". Його можуть випустити під заставу у 20 мільйонів гривень.