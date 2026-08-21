Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Суд обрав Микитасю запобіжний захід
21 серпня, 15:35
2
Оновлено - 16:07, 21 серпня

Суд обрав Микитасю запобіжний захід

Дарія Черниш

Екснардепу Максиму Микитасю 21 серпня обрали запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це пише "Радіо Свобода".

Яку запобіжку обрали Микитасю?

Вищий антикорупційний суд відправив Максима Микитася під варту із альтернативою у вигляді застави у 30 мільйонів гривень.

Під час судового засідання фігурант заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, а справу назвав "політичною маніпуляцією".

Зазначається, що прокурор САП просив для Микитася заставу у 200 мільйонів гривень. Захист підозрюваного не погоджується із запобіжкою, тож заявив, що подаватиме апеляцію.

У Центрі протидії корупції додали, якщо за підозрюваного внесуть заставу, то він буде зобов'язаний, зокрема, носити електронний браслет, утриматися від спілкування з певними особами, в тому числі Мудрою, Єлізаровим, Столаром, а також здати закордонний паспорт.

Микитася підозрюють у:

  • створенні та керівництві злочинною організацією з нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром,
  • протиправному заволодінні майном підприємств у складі злочинної організації з використанням підроблених документів,
  • готуванні до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем,
  • легалізації грошових коштів злочинного походження для застави за ексміністра Германа Галущенка.

Нагадаємо, під варту до 18 жовтня взяли Валентина Єлізарова – керівника ПрАТ "Метробуд", якого слідство вважає підлеглим Максима Микитася у справі НАБУ "Форест Гамп". Його можуть випустити під заставу у 20 мільйонів гривень.

Пов'язані теми:

НАБУ САП Максим Микитась Корупція