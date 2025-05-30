Азаров без жодної наукової публікації став академіком Російської академії наук

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук. Він потрапив до відділення наук про Землю за напрямом гірничі науки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. До слова, академіками намагалися стати ще два російські науковці, але на засіданні з них вимагали "покаяння" за те, що у лютому 2022 року засудили вторгнення Росії в Україну.

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Азаров має нульовий коефіцієнт Гірша

Про те, що Микола Азаров хоче стати академіком, стало відомо на початку квітня. До нині він був лише доктором геолого-мінералогічних наук.

Азарова підтримали 527 академіків, 14 виступили проти, ще 15 – утрималися.

Об'єднання науковців, які виїхали з Росії, T-Invariant називає обрання колишнього політика прецедентом. Усе через те, що вперше таке звання присвоїли тому, хто має нульовий коефіцієнт Гірша. Саме ним визначається ключовий показник впливовості науковця.

Азаров не має жодних наукових публікацій, також про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість статей науковців.

Нагадаємо, що експрем'єр був членом-кореспондентом української Національної академії наук, але звідти його виключили у 2022 році.