"Жодними словами не вгамувати біль втрати": у боях за Україну загинув 19-річний військовий

У боях за Україну в Луганській області загинув Микола Бонтя з Житомирщини, якому було всього 19 років. Через це оголошено траур в Гришковецькій територіальній громаді.

У Бердичівській військовій районній адміністрації повідомили, що 29 березня під час виконання бойового завдання поблизу Білогорівки на Луганщині загинув Микола Бонтя. Народився він у 2003 році.

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"Справедливість здобувається кров'ю"

Як зазначила місцева влада Бердичева на Житомирщині, війна в Україні стала найкривавішою та наймасштабнішою з часів Другої світової війни – "просто зараз на нашій землі зійшлися у двобої світло та пітьма, правда і брехня, свобода та диктатура".

Жорстокі та криваві бої сьогодні точаться на території України, на теренах нашої держави йде війна не лише за територію, свободу чи незалежність. Ціна цієї битви – приборкання агресора та мир і спокій надалі на усій планеті. На жаль, свобода і справедливість здобувається кров'ю новітніх героїв,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначимо, що Бонтя Микола Петрович жив у селищі Гришківці. Пішовши на фронт, став гранатометником першого аеромобільного батальйону військової частини А 2120.

Жодними словами не вгамувати біль втрати. Пішов від нас у засвіти юний воїн: мужній, хоробрий та відважний. Вклоняємося звитязі українського героя, що здобув гідне місце у рядах небесного воїнства. Низький уклін та вдячність за твій подвиг, козаче,

– написали в адміністрації.

Також там висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця, "який віддав своє молоде життя за мир та спокій на Україні, за свою рідну землю".

Загибель "Вікінга"

також виловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Згадаємо до цієї теми, що днями стало відомо, що на Донеччині поблизу Бахмута 2 квітня загинув воїн Даниїл Кондель з позивним "Вікінг". Захиснику був всього 21 рік. Фактично він боронив Україну на тій ділянці фронту, яка зараз є найгарячішою.