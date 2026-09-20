На війні проти російських окупантів загинув 32-річний захисник із Запоріжжя Микола Бойко

У бою за свободу та незалежність України загинув військовослужбовець із Пологівської громади Запорізької області Микола Бойко. Захисникові було 32 роки, а його серце перестало битися 14 вересня 2026 року.

Про трагічну звістку повідомили у Пологівській міській територіальній громаді в Telegram.

Що відомо про Миколу Бойка?

Воїн мешкав у Запорізькій області та лише 2 червня відсвяткував свій 32-й день народження. У громаді висловили глибокі співчуття рідним і побратимам воїна, підкресливши його відданість військовій присязі.

"Біль не вщухає від втрат наших мужніх захисників. Захищаючи Україну від російських загарбників і виконуючи військовий обов'язок, у бою за волю, свободу й незалежність нашої держави загинув наш земляк – Бойко Микола Олександрович", – зазначили представники місцевої влади.

Прощання з українським захисником

Офіційна церемонія прощання з полеглим Героєм відбулася 19 вересня.

Його життя – це приклад мужності, незламності, відданості військовій присязі та безмежної любові до рідної землі. Він віддав найдорожче – своє життя – за мирне майбутнє України та кожного з нас,

– додали в Пологівській громаді.

Пам'ять про полеглих воїнів

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна продовжує втрачати найкращих синів у боротьбі проти агресора.

Раніше на Волині попрощалися з 22-річним нацгвардійцем Романом Григор'євим, який брав участь у зачистці Ірпеня та прийняв свій останній бій на Покровському напрямку.

Крім того, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув старший сержант СБУ з Івано-Франківщини Роман Бабій.

Також ми писали про Яна Залевського з Білої Церкви, який служив на посаді кулеметника й загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині.