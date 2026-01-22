"Його подвиг не забудуть": підтвердилася загибель молодого воїна Миколи Кобути з Прикарпаття
- Микола Кобута 1997 року народження поліг на фронті.
- Він був навідником аеромобільного батальйону і загинув на Донеччині 6 листопада 2024 року.
Україна втратила ще одного молодого захисника. Підтвердилася загибель Миколи Васильовича Кобути з Івано-Франківщини.
Солдат народився у 1997 році. Про це повідомляє голова Калуської громади Андрій Найда.
Що відомо про Миколу Кобуту?
Микола Кобута з Калуської громади був призваний на службу 9 серпня 2024 року.
Він був навідником аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ.
Воїн, відданий військовій присязі, загинув у бою за свободу і незалежність України ще 6 листопада 2024 року. Сталося це на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Громада у скорботі схиляє голови перед світлою пам'яттю полеглого Воїна. Щирі співчуття його рідним і близьким. Відданість Захисника Україні, його жертовність, його подвиг не забудуть!
– написав Андрій Найда.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Кобути. Вічна пам'ять захиснику України.
Інші втрати України
На фронті загинув 25-річний командир 1-го механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону Дмитро Наталюк. Він був уродженцем Волині.
Підтверджено, що у вересні 2024 року на Донеччині загинув митник Валерій Гольовський. У нього залишилося троє дітей.
Також на фронті поліг Андрій Осьмачко. Він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді з 2016 року. Останній бій прийняв на Донеччині.