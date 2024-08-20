Пройшов Бахмут і Авдіївку: в боях за Україну загинув 21-річний Микола Трофімчук

У бою проти російських загарбників на Луганському напрямку загинув військовий Микола Трофімчук. Захиснику був всього 21 рік.

Микола служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, мав позивний "Лівша". Батько Героя поділився спогадами хлопця.

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Загибель захисника України

Микола Трофімчук народився 19 червня 2003 року в Рівному. Закінчив ліцей №27, після чого вступив у Квасилівський професійний ліцей, де здобував фах автослюсаря. Він і під час служби був студентом, адже навчався на третьому курсі факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука.

Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, батько Миколи, який сам виховував сина й доньку, пішов до військкомату. Тоді ж добровольцем став і сам хлопець.

Пішов і Микола добровольцем, спершу потрапив до тероборони, ніс службу на Білоруському кордоні. А потім захотів в "АЗОВ". Написав рапорт на переведення й так опинився у 3 окремій штурмовій бригаді,

– розповідає батько захисника.

Разом із побратимами Микола пройшов Бахмут та Авдіївку. Проте завжди на запитання рідних відповідав коротко: "У мене все добре".

Микола Трофімчук / фото Рівненська міська рада

Як розповідає батько Миколи, син не звик жалітися. Він був спортсменом, вів здоровий спосіб життя.

"Якось приїхав у відпустку, прокидаюсь рано-вранці, а він вже бігати збирається… Добрий дуже, завжди прагнув допомогти іншим. Піклувався про сестричку молодшу – їй лише 13 років, то Коля завжди переживав, щоб вона вчилася, репетитори, додаткові завдання – завжди підтримував. Дуже відповідальний. У нього побратим загинув, то кожного разу його сім’ю відвідував, підтримував, допомагав", – розповідає тато.

Старший солдат Микола Трофімчук загинув 16 серпня 2024 року на Луганському напрямку.