"Результат на обличчя": Братчук розповів про замах на російського генерала в Енгельсі

Поблизу Енгельса 3 вересня розстріляли генерала Миколу Варпаховича, командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС Росії. Він отримав декілька куль, перебуває у важкому стані в лікарні. Подібні замахи на російській території почастішали.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом, розмірковуючи над тим, чи буде згодом заява від певних українських структур щодо своєї причетності до таких спецоперацій, як у випадку з замахом на Варпаховича, висловив сумнів.

До яких злочинів причетний Варпахович

Речник УДА зауважив на тому, що "гра забувається, а результат залишається". Варпахович, на якого був скоєний замах, був причетний до обстрілів цивільних об'єктів в Україні, зокрема відповідав за ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 року, коли було вбито 24 людини; давав вказівку атакувати в Києві дитячу лікарню "Охматдит".

Результати, як кажуть, на обличчя в прямому сенсі цього слова, беручи до уваги, що одна з куль влетіла в те, що називають обличчям. Хоча у росіян там зовсім по-іншому це можна назвати. Я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Він вчинив злочини проти людяності, українського народу, наших діточок. За це кара небесна має наступати,

– наголосив Братчук.

Всі пілоти російської авіації, які обстрілюють українські міста, здійснюють вильоти на своїх стратегічних бомбардувальниках, аби атакувати енергетику України, мають, як підкреслив речник УДА, почувати себе неспокійно і постійно замислюватися над тим, чи повернуться вони після своїх вильотів додому.

Мають думати про те, що якщо вони вийдуть зранку зі своєї оселі, чи не залишаться на її порозі. Дуже добре, що є певні сили у "службі Божій", які сьогодні можуть таким мечем від України карати цих злочинців. Бо чекати міжнародного трибуналу я не маю часу і не згоден. Я думаю, як і багато українців. Це те, про що ми завжди говоримо: за все в житті треба відповідати, особливо за вбивства людей,

– підсумував Братчук.

Повна версія інтерв'ю з речником УДА: дивіться у відео