У Миколаєві багато іноземних журналістів: Кім припустив менше атак на місто

Для заспокоєння громадян Віталій Кім повідомив, що у місті наразі багато іноземних журналістів, а відтак, ймовірність обстрілів значно нижча.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА – він опублікував відповідне відео у своєму телеграм каналі.

Увага Росія не брала участі в суді ООН, але надіслала лист з заявою, що почала війну "для самооборони"

Новинних агентств й іноземних журналістів сьогодні в Миколаєві, мабуть, найбільше ніж де-небудь. Сьогодні були BBC, New York Times, грузинське телебачення, французьке, англійське. Про героїчне місто Миколаїв наразі знімають багато,

– розповів Віталій кім.

Та наголосив, що не уявляє, яким треба бути ідіотом, щоб вдарити сьогодні по місту. Таким чином закликав жителів міста бути спокійними.

Також на тему "Чак Норріс дзвонить вам за порадами": Вакарчук завітав до Кіма в Миколаїв

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!