Вчора, 25 березня, біля багатоповерхівки у Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка.

За даними Нацполіції, чоловік за містом знайшов снаряди. Він завантажив їх в багажник авто. Проте під час вивантажування боєприпаси здетонували, внаслідок чого жінка, яка допомагала чоловіку, – загинула.

Читайте також Просте про важливе: ДСНС детально показала на відео, що таке "правило двох стін"

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху травми отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула,

– йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що велику небезпеку для людей становлять великокаліберні боєприпаси, які не розірвалися після повітряних атак.

Заходи безпеки при виявленні боєприпасів:

Не наближайтесь до подібних знахідок.

Поясніть дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети та або ж небезпечні боєприпаси.

Про виявлення подібних знахідок повідомте до найближчого відділку поліції, штабу територіальної оборони або органу влади.

Вас може зацікавити – У Росії почали розконсервовувати старі танки: дивіться відео