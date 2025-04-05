У Миколаєві пролунав вибух: виникла пожежа у житлових будинках

У Миколаєві було чутно вибух. В ОВА повідомили про пожежу у двох житлових будинках.

На місці удару працюють відповідні служби. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Миколаєві чули вибух

У Миколаєві було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного о 21:05.

За 4 хвилини до цього, о 22:01, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку міста рухаються ворожі ударні БпЛА.

Як повідомляли в Миколаївській ОВА, повітряна тривога в усій області лунає з 21:47.

О 22:15 в Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Які наслідки російського удару

Мілький голова Миколаєва Сєнкевич підтвердив факт вибуху, служби працюють.

Як повідомляють телеграм-канали, є влучання БпЛА у землю у Варваровську, зайнялася пожежа.

Як уточнює начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, виникла пожежа в двох житлових будинках.

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Нагадаємо, 25 березня в одному з мікрорайонів Миколаєва зникало світло. До цього було чутно звук вибуху, імовірно, в області. При цьому електростанції та інші об'єкти увійшли в список Кремля як об'єкти, які не можна обстрілювати під час енергетичного перемир'я.