У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП

У Миколаєві Львівської області 17 вересня стався вибух біля входу до будівлі Стрийського РТЦК та СП. Невідому вибухівку підкинули невстановлені особи з вулиці. Відомо про поранення одного з військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили на офіційній сторінці установи.

Що відомо про вибух біля будівлі РТЦК та СП?

Інцидент стався 17 вересня близько 16:30. "Біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою", – ідеться в повідомленні.

Через вибух військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП зазнав поранення – його госпіталізували. Стан постраждалого – середньої тяжкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

У ТЦК закликали громадян зберігати спокій і стежити за інформацією лише з офіційних джерел.

Де ще були подібні випадки?

У квітні в Білій Церкві чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень приміщення також не зафіксували. Правоохоронці затримали підозрюваного. Під час обшуку в нього виявили та вилучили ще дві бойові гранати Ф-1, після чого розпочали кримінальне провадження.

Раніше, у ніч проти 18 лютого, вибух стався безпосередньо всередині приміщення ТЦК у Коломиї на Івано-Франківщині. СБУ розпочала розслідування за фактом теракту та відкрила відповідне кримінальне провадження.