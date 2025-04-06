Навколо гімназії Миколаєва виник скандал через бейджик з написом "Мій тато – ухилянт"

У мережі поширюється фото нібито бейджа з логотипом миколаївської гімназії №6 і підписом "Мій тато – ухилянт". У самому навчальному закладі, а також у Центрі протидії дезінформації прокоментували ситуацію.

Останніми днями у мережі пишуть, що буцімто, в школах Миколаєва дітям видають бейджи з написом "Мій тато ухилянт" і піддають їх цькуванню, передає 24 Канал.

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Справа рук пропагандистів

Зокрема, російські сайти поширюють фото бейджу з логотипом гімназії номер 16. У навчальному закладі заявили, що це фейк, який продукує ворожа пропаганда.

Там зауважили, що подібні неправдиві повідомлення вже з'являлися раніше, зокрема щодо шкіл у Вінниці, і були спростовані фактчекерами та журналістами.

У ЦПД наголосили, що "подібна брехня спрямована на дискредитацію освітніх закладів шляхом створення враження про буцімто утиски школярів і штучну сегрегацію українського суспільства".

Нагадаємо, що нещодавно російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про "затримання Валерія Залужного спецназом СБУ в присутності представників НАТО".