Навколо гімназії Миколаєва виник скандал через бейджик з написом "Мій тато – ухилянт"
- У мережі поширюється фейкове фото бейджа з написом "Мій тато – ухилянт" з логотипом миколаївської гімназії.
- ЦПД заявив, що такі фейкові новини спрямовані на дискредитацію освітніх закладів.
У мережі поширюється фото нібито бейджа з логотипом миколаївської гімназії №6 і підписом "Мій тато – ухилянт". У самому навчальному закладі, а також у Центрі протидії дезінформації прокоментували ситуацію.
Останніми днями у мережі пишуть, що буцімто, в школах Миколаєва дітям видають бейджи з написом "Мій тато ухилянт" і піддають їх цькуванню, передає 24 Канал.
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Справа рук пропагандистів
Зокрема, російські сайти поширюють фото бейджу з логотипом гімназії номер 16. У навчальному закладі заявили, що це фейк, який продукує ворожа пропаганда.
Там зауважили, що подібні неправдиві повідомлення вже з'являлися раніше, зокрема щодо шкіл у Вінниці, і були спростовані фактчекерами та журналістами.
У ЦПД наголосили, що "подібна брехня спрямована на дискредитацію освітніх закладів шляхом створення враження про буцімто утиски школярів і штучну сегрегацію українського суспільства".
Нагадаємо, що нещодавно російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про "затримання Валерія Залужного спецназом СБУ в присутності представників НАТО".