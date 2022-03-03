У Миколаєві оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили в Миколаєві. Місцеві мають негайно піти в укриття.

Станом на 12:08 у Миколаєві гуділи сирени. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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ПОВІТРЯНА ТРИВОГА️ Миколаїв. 12:08 Усі в укриття!

– мовиться в повідомленні.

Як тільки місцеві почують звук сирен, то одразу мають йти в укриття. Водночас слід вимкнути газ і світло в будинку.

Перебувати в укритті треба до настпуного сигналу, що свідчитиме про відбій тривоги. Зберігайте спокій та не нехтуйте правилами.

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